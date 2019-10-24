«Судьбоносное заседание». Петербургский избирком признал неудовлетворительной работу 16 муниципальных комиссий

Петербургская избирательная комиссия признала неудовлетворительной работу 16 муниципальных избиркомов. Четыре из них она потребует расформировать через суд – это комиссии муниципалитетов «Екатерингофский», «Семеновский», «Коломяги» и «Сергиевское». Такое решение горизбирком принял на заседании 24 октября, подводя итоги анализа прошедшей муниципальной кампании по поручению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает корреспондент «Фонтанки».

Петербургский избирком признал ошибки и в собственной работе – в частности, несовершенство кадровой политики, в результате которой во главе муниципальных комиссий оказались недостаточно профессиональные сотрудники. Член горизбиркома от «Яблока» Ольга Покровская на заседании, впрочем, отметила: муниципальные комиссии допускали столь грубые и явно преднамеренные нарушения, что их поведение вряд ли можно объяснить исключительно недостатком квалификации.

Подводя итоги анализа муниципальной кампании, петербургский избирком проигнорировал некоторые обстоятельства, заявила она. Например, тот факт, что комиссии – например, в «Чкаловском» – намеренно принимали незаконные решения о регистрации кандидатов, чтобы впоследствии конкурентам было проще оспорить их в суде, напомнила она. Избиркомы теряли документы кандидатов (так произошло в «Звездном», «Княжево», «Измайловском») и скрывали собственные решения от кандидатов, чтобы воспрепятствовать их обжалованию (в «Коломне», «Московской заставе», «Чкаловском»). Покровская обратила внимание и на то, что в решении не дана правовая оценка действиям участковых комиссий, которые после дня голосования проводили повторный подсчет голосов, в результате чего первоначальные итоги выборов кардинально менялись (чаще всего в пользу близких к власти кандидатов).

Ни слова в решении горизбиркома не сказано и о комиссии «Черной речки», которая не зарегистрировала на выборах кандидата от «Справедливой России» Павла Чупрунова несмотря на решение суда. Предложение Покровской отразить этот факт в решении ее коллеги по горизбиркому не поддержали, «за» проголосовала только представитель «Справедливой России» Екатерина Фесик. «Черная речка» находится на избирательной территории спикера Заксобрания и лидера городской «Единой России» Вячеслава Макарова. Критиковать организацию выборов в Петроградском районе – территории, подконтрольной Макарову, – избирком в своем решении не стал вовсе, хотя и на этапе регистрации кандидатов, и во время дня голосования оттуда поступало множество сообщений о нарушениях.





Не стал горизбирком ставить "неуд" и теризбиркому №22, который проводил выборы в МО «Сампсониевское», хотя эта кампания была одной из самых скандальных. В результате обсуждения члены комиссии пришли к выводу, что ошибки в работе этот избирком своевременно исправлял. Зато комиссия согласилась с предложением Екатерины Фесик признать неудовлетворительной работу избиркома «Финляндского округа». В нём два кандидата (от «ЕР» и «СР») набрали одинаковое число голосов, и избирком вместо того, чтобы провести жеребьевку, просто отдал мандат единороссу.

До дня голосования в петербургскую комиссию поступило более пяти тысяч обращений, касающихся муниципальных выборов, а после 8 сентября – еще около полутора тысяч, сообщил на заседании член горизбиркома Олег Зацепа. Еще 1333 обращения из Петербурга получил ЦИК. Суды зарегистрировали 220 исковых заявлений с требованием отменить итоги голосования за муниципальных депутатов. Это «беспрецедентные цифры, такого не было практически никогда ни на одной муниципальной кампании», заявил член ЦИК Евгений Шевченко, присутствовавший на заседании горизбиркома, — по его словам, даже предыдущие выборы депутатов местных советов в Петербурге спровоцировали меньше жалоб.

Обращения касались «практически всех муниципалитетов», заявил он. Лидеры — муниципальные образования, расположенные во Фрунзенском, Выборгском и Приморском районах. Во время самого дня голосования ЦИК получил 117 обращений из Петербурга, ещё 464 поступили после выборов и касались нарушений при подсчете голосов. Больше всего таких жалоб спровоцировали избиркомы муниципалитетов «Георгиевский», «Купчино» и №75 (все они расположены во Фрунзенском районе).

«Это судьбоносное заседание», – провозгласил председатель горизбиркома Виктор Миненко. Принятое решение подразумевает, помимо прочего, увеличение числа территориальных избиркомов в городе: на них планируется в будущем возложить полномочия муниципальных комиссий. Сами же комиссии муниципалитетов горизбирком считает нужным упразднить – он уже направил в ЦИК письмо о необходимости подобных поправок в законодательство. Член ЦИК Евгений Шевченко, присутствовавший на заседании, посоветовал горизбиркому не повторять ошибок и не включать в состав территориальных комиссий людей, плохо зарекомендовавших себя в прошедшей кампании. Ранее Виктор Миненко говорил «Фонтанке», что на минувших муниципальных выборах дискредитировали себя не более десяти сотрудников избирательной системы.