«Небольшой красный свет, ничего страшного». Фиксеры устроили экстремальную вело-экскурсию по Петербургу

В соцсетях 24 октября обсуждают необычную велоэкскурсию по Петербургу. Широко известный в узких кругах американский видеоблогер и петербургский велосипедист-фиксер устроили заезд по городским улицам, нарушая ПДД и распугивая пешеходов.

Видеограф из Нью-Йорка Терри Барентсен профессионально занимается съемками фиксеров – велосипедистов, которые гоняют по городским улицам на велосипедах с фиксированной передачей – фиксах, зачастую нарушая ПДД. На своем канале в YouTube он опубликовал несколько видео велоэкскурсии по Петербургу, которую устроил ему в октябре петербургский фиксер Никита Овсянников.

Первое видео снято днем. Никита показывает Терри и зрителям Петербург и некоторые его достопримечательности и сразу разъясняет: «Все русские любят быструю езду и не любят езду по правилам. И мы тоже». И действительно, оба велосипедиста неоднократно нарушают ПДД, проезжая на красный сигнал светофора, выезжая на встречную полосу, нередко через сплошную, и криками разгоняя пешеходов, переходящих улицы по «зебре» на свой зеленый.





Забавно, что, проезжая на запрещающий сигнал сам, Никита комментирует: «Небольшой красный свет, ничего страшного». Однако, когда на перекрестке Невского проспекта с Садовой улицей ему попадаются едущие на красный автомобилисты, о них он отзывается довольно оскорбительно.

На втором видео запечатлена уже вечерняя поездка по Петербургу, и ее герой – сам Терри, а Никита уже выступает в роли оператора. И здесь уже блогер демонстрирует свое пренебрежение ПДД, выезжая то на встречку, то на тротуар, пролетая на красный и протискиваясь между автомобилями. В какой-то момент он даже хватается за шнурок от тента грузовой «ГАЗели». Петербуржец поспевает за ним, не забывая нецензурно поругивать водителей, если те их не пропускают.

Фиксеры считают, что настолько мастерски оценивают трафик и маневрируют, что могут и пренебречь правилами дорожного движения. Хотя даже на этих двух видео отлично видно, что они создают аварийные ситуации как для автомобилистов, так и для пешеходов. К слову, в Петербурге известны несколько случаев, когда велосипедисты сбивали пешеходов насмерть. В 2017 году в Шуваловском парке так погиб 6-летний мальчик.