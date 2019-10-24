Стакан воды на последние. В Петербурге мошенники устанавливали пенсионерам фильтры по заоблачной цене

Полицейские задержали восьмерых человек, которые подозреваются в обмане пенсионеров из Петербурга. По мнению силовиков, злоумышленники ставили своим жертвам фильтры на водопровод по завышенной цене. Прикрывались госпрограммой, от которой нельзя отказаться.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 24 октября, организованную группу, участники которой подозреваются в мошенничестве, выявили оперативники уголовного розыска. По данным полиции, восемь пенсионеров успели передать злоумышленникам более миллиона рублей за чистую воду. Предполагаемые мошенники во время поквартирного обхода предлагали пенсионерам фильтры по многократно завышенным ценам. В заблуждение своих жертв они вводили убедительным рассказом о госпрограмме и льготах. Утверждали, что установка фильтров является обязательной, а часть расходов берет на себя государство.

«По имеющейся информации, в качестве прикрытия противоправной деятельности использовалось общество с ограниченной ответственностью, а его генеральный директор был одним из соучастников в криминальной схеме», – рассказали в полицейском главке.





По собранным материалам следователи ГСУ СК России по Петербургу возбудили 8 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Трое фигурантов отправлены под стражу, пятеро находятся под подпиской.

Полицейский главк предоставил видео обыска по месту прописки одной из вероятных участниц группы. В нём есть всё – символы и драматизм. Дверь силовикам открыли родители подозреваемой девушки. Встретившая сотрудников на пороге женщина самоотверженно защищала своего мужа, объясняя людям в форме, что у него больное сердце. В конце концов хозяйке квартиры заявили, что её супруг людям в форме не интересен, нужна дочь. Впрочем, мать своё дитя сдавать не стала, сказала, что не знает, где та живёт.

Далее в ролике показан обыск офиса, где в коробках стоят те самые фильтры для воды, через проектор выведена обучающая презентация с мотивационным слайдом, а на доске расписан план продаж. На столе шефа – стандартный набор во главе с жабой, сидящей на монетах.