Единоросса Герасименко лишили депутатской неприкосновенности. Его подозревают в столкновении с мотоциклистом

Госдума приняла решение о снятии неприкосновенности с депутата от «Единой России» Николая Герасименко, чтобы его могли привлечь к ответственности.

«Государственная дума постановляет: дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении», – цитирует 24 октября решение Госдумы агентство «Москва».

Постановление депутатов направят генеральному прокурору РФ. Теперь суд сможет рассмотреть дело Герасименко.

На прошлой неделе комиссия по вопросам депутатской этики подготовила проект о снятии неприкосновенности с единоросса.



