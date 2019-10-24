Единоросса Герасименко лишили депутатской неприкосновенности. Его подозревают в столкновении с мотоциклистом
Госдума приняла решение о снятии неприкосновенности с депутата от «Единой России» Николая Герасименко, чтобы его могли привлечь к ответственности.
«Государственная дума постановляет: дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении», – цитирует 24 октября решение Госдумы агентство «Москва».
Постановление депутатов направят генеральному прокурору РФ. Теперь суд сможет рассмотреть дело Герасименко.
На прошлой неделе комиссия по вопросам депутатской этики подготовила проект о снятии неприкосновенности с единоросса.
Справка:
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в столице автомобиль 68-летнего депутата якобы столкнулся в районе улицы Крупской с 32-летним мотоциклистом. Молодой человек получил травму головы, а единоросс якобы скрылся с места ДТП. Сам Герасименко чуть позже подтвердил ТАСС, что стал участником столкновения. При этом народный избранник опроверг информацию о том, что он уехал после столкновения.
«Мотоциклист, который был на большой скорости, он ехал, а я сворачивал с дороги, он врезался в меня. Я там был до самого конца, никуда я не уходил», – заверил депутат, подчеркнув, что в Telegram-каналах «сплетни одни».