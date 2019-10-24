Две трети покупок петербуржцев в Интернете – одежда и смартфоны

Большинство петербуржцев покупают в интернет-магазинах одежду (67%), смартфоны (63%), средства личной гигиены и игрушки (59%), выяснили аналитики «Яндекс.Маркета» вместе с агентством GfK Russia. Исследование проводилось в сентябре 2019 года.

Петербуржцы гораздо чаще других россиян покупают в Интернете продукты питания и зоотовары, несколько реже – гаджеты, сумки, ремни и другие аксессуары.

Рынок e-commerce в городе растет быстрее, чем в среднем по России. За последний год он вырос на 27%. Эксперты «Яндекс.Маркета» связывают это с опытом пользователей. Более половины горожан (52%) совершили свою первую онлайн-покупку более шести лет назад, 15% из них впервые купили что-то в Сети больше 10 лет назад. Только 3% опрошенных сделали свою первую дистанционную покупку в течение последнего года.

С каждым годом жители Петербурга делают все больше заказов с мобильного. Доля покупок со смартфона в 2019 году увеличилась на 8% и составила 26% по сравнению с прошлым годом. 73% горожан предпочитают оплачивать покупки банковской картой и только 21% – наличными. Оставшиеся выбирают электронные кошельки и терминалы.

Петербуржцы и жители столицы хотят, чтобы товар им доставляли не дольше трех дней. Семь дней – уже долго, но горожане готовы подождать.



