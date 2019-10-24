Коллектора «Антона» привлекли за кражу персональных данных клиентов Сбербанка

Сотрудник коллекторского агентства задержан по подозрению в хищении персональных данных. В чужие руки утекала информация, в том числе, о клиентах Сбербанка.

О задержании днем 24 октября сообщает МВД.

«По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Установлено, что он проживал в г. Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пресс-служба отмечает, что помогала полицейским в поимке «Антона» служба безопасности Сбербанка. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 183 УК РФ – «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные из корыстной заинтересованности». Санкция статьи предусматривает штраф до 1,5 млн рублей, лишение свободы до пяти лет. Фигурант доставлен для проведения следственных действий.





Напомним: новости об утечке данных клиентов сотовых операторов, банков появляются едва ли не каждый день. Так, сегодня в прессе написали о том, что выставлена на продажу база данных клиентов Сбербанка — миллион позиций.