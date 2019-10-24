Мосбиржа побила рекорд. Акции счастливчиков подорожали на 6%

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум, превысив 2850 пунктов на торгах 24 октября. Информация об этом появилась на сайте Мосбиржи.

Максимальное значение индекса превысило 2 857,20 пункта. На 15:44 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 1,26% по отношению к закрытию торгов 23 октября и составил 2 857,14 пункта.

По данным на 15:48 индекс РТС составил 1 407,14 пункта при максимуме в 1 407,29.

По состоянию на 15:40, больше всего выросли акции Ковровского механического завода (+6,09%) и Тучковского комбината строительных материалов (+5,37%). Акции «Сургутнефтегаза» стали дороже на 4,66%, «Лукойла» – на 2,72%, АО «Газпром» – на 2,17%. Ценные бумаги «Норникеля» выросли на 1,69% и обновили исторический максимум.



