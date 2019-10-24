Хроника алчности. «Фонтанка» публикует видеоподборку налетов ювелирной банды, которую этапируют в Петербург

Визит взрывотехников в Санкт-Петербургский горсуд 24 октября был вызван подозрительным вещдоком – корпусом гранаты, доставленным вместе с томами уголовного дела ювелирной банды. Серия разбойных нападений длилась шесть лет, краткий их обзор – в ролике «Фонтанки».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, уголовное дело поступило в отношении десяти человек. Их, в зависимости от роли, обвиняют в бандитизме и разбоях.

«В период с 2011-го по 2017 год совершены пятнадцать нападений на ювелирные магазины в Санкт-Петербурге и Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях», – уточняет пресс-служба.

При разбоях преступники использовали тот самый муляж гранаты и пистолеты.





Размер похищенного оценивается в 120 млн рублей. Сумма не покажется сверхъестественной, если посмотреть записи некоторых нападений. Предоставленное МВД России видео свидетельствует не только о слаженности налетчиков, но и их алчности. Как правило, они подчистую опустошали витрины ювелирных магазинов. Можно отметить и некоторую безалаберность. Работали налетчики без перчаток.

Под суд отданы Евгений Киселев, Артем Тимофеев, Владимир Макаров, Алексей Переверзев, Константин Васильев, Николай Шульгин, Дмитрий Павленко, Петр Бабушкин. Закир Асадуллаев, Юрий Григоренков.

Некоторые из подсудимых – петербуржцы. 39-летний Артем Тимофеев, например, работал маляром 4-го разряда на Обуховском заводе. Банда, по версии следствия, создана в Петербурге. Ее организаторами считаются два человека, дела которых выделены в отдельное производство, – Шентуев и Минин.