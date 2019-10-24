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24.10.2019 16:03
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Еще один банк аккредитовал ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК»

Еще один банк аккредитовал ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК»

Компания "ПСК"

Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский» возле Невского проспекта, получил аккредитацию Сбербанка — крупного банка с государственным участием. 

Репутация и опыт девелопера, сроки строительства объектов, финансовая состоятельность, юридическое соответствие и многие другие параметры в очередной раз успешно прошли тщательную проверку финансовой организации.

Для покупателей квартир в «Новом Невском» действуют все предложения Сбербанка по ипотеке, в том числе с использованием материнского капитала и семейные программы. Базовая ставка от 9,3% с первым взносом от 10%. Сумма кредита от 300 тыс. руб до 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита до 30 лет/до 12 лет в рамках программы субсидирования ставки застройщиками. Также для покупателей доступны скидка к ставке для получающих зарплату в Сбербанке и скидки от застройщиков в рамках акции с 17.09.2019 до 20.01.2020. Подробнее здесь

— Сбербанк – один из самых популярных банков среди наших клиентов, — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Проекты ПСК получают аккредитацию Сбербанка на ранних стадиях строительства, а покупатели доступ к широкому перечню стандартных и специальных ипотечных программ.

Услуги подбора оптимальных условий и подготовки документов на ипотеку предоставляют персональные консультанты отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК».

«Новый Невский» — первый за последние 10 лет дом бизнес-класса, строящийся в 50 шагах от Невского проспекта. В ЖК по проекту архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнёры» 120 квартир, от одной до пяти комнат, с террасами на последнем этаже.

Проекты ГК «ПСК» на стадии возведения: ЖК бизнес-класса Nobelius и крупный апарт-комплекс START возле метро «Парнас». К вводу в эксплуатацию готовятся ЖК комфорт-класса «Славянка» и апарт-комплекс Like. Объём строительства ГК «ПСК» по собственным проектам в 2019 г. – более 190 000 кв. м.

Подробные консультации – в офисе продаж, выполненном в стиле будущего дома. Офис открыт по адресу Невский проспект, 163б, с 10:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 19:00 по выходным. Запись по телефону: (812) 640-38-38. 

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32" (входит в ГК «ПСК»), проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

 

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