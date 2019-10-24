Госдума одобрила отдельное содержание под стражей беременных и матерей с грудными детьми

Депутаты Госдумы ФС РФ приняли в первом чтении законопроект, который предполагает содержание беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет в камерах отдельно от других подозреваемых и обвиняемых, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Также в документе предлагается установить норму санитарной площади в камере на ребенка до 3 лет, который находится там вместе с матерью, в размере не меньше 4 кв. м.

"Содержание беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет отдельно от других подозреваемых отражено в приказе Минюста, но на практике эта норма нарушается, особенно в отношении беременных", – поясняют депутаты. "В настоящее время санитарные нормы по размеру площади в камере на человека распространяются на подозреваемых и обвиняемых, но поскольку дети к данным категориям не относятся, это ухудшает условия содержания матерей с детьми", – добавляют они.

Законопроект был разработан по поручению Совета Федерации.



