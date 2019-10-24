На подъезде к Пулково тормозят такси, пробка почти 4 км. Люди опаздывают на рейсы
Пробка длиной почти 4 километра образовалась на подъезде к аэропорту Пулково днём 24 октября. Авиапассажиры опаздывают на рейсы – об этом они пишут и в соцсетях, и в «Яндекс.Навигаторе», и в письмах «Фонтанке».
По словам горожан, на дороге, ведущей к аэропорту, тормозят таксистов. «Перегородили три полосы, – пишут в «Яндекс.Навигаторе». – Всех перестраивают в одну полосу». «Пробка на подъезде к Пулково. Кордон. + 30 минут. Люди с чемоданами бегут на самолёты», – сетуют горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что в городе в настоящее время проходят профилактические рейды «Такси» и «Автобус», не уточнив конкретных мест.
По словам наших читателей, в рейде участвуют и сотрудники транспортной полиции. В пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу «Фонтанке» уточнили, что профилактические мероприятия по нелегальным мигрантам и таксистам проводят комитет транспорта Петербурга, УГИБДД и полиция Московского района. «Наших сотрудников нет», – уточнили в пресс-службе.
По данным онлайн-табло Пулково, на ближайший час намечены вылеты в Мюнхен, Москву, Берлин, Анталью, Баку, Самару, Уфу.
Справка:
Операции «Такси» и «Автобус» проводятся в Петербурге регулярно, но сейчас фоном для них стал общественный резонанс, связанный с серьёзными ДТП, а также с маршруточной реформой (предполагающей отмену 270 коммерческих маршрутов и установление вместо них социальных) и водителями-мигрантами, среди которых попадаются нелегалы.
20 октября на Петергофском шоссе водитель-мигрант на маршрутке не пропустил трамвай, пострадали 15 человек. Как выяснила «Фонтанка», микроавтобус вышел на рейс через руки трёх компаний.
Как раз в это время ГИБДД проводила операцию «Автобус» в Петродворцовом районе. Результаты впечатляющие и удручающие: из 195 осмотренных автобусов 90 автобусов оказались неисправны, 105 водителей были привлечены к административной ответственности.
За рулём маршрутки, сбившей насмерть пешехода в Колпино, и «ГАЗели», сбившей человека на М-11, тоже были мигранты, причём второй, по предварительным данным, нелегал без прав.
Гражданин Киргизии, находившийся в федеральном розыске, считается виновником страшного ДТП на Обводном канале, в котором 23 октября пострадали семь пешеходов и второй водитель – чиновница из Ленобласти. Он стал подозреваемым в уголовном деле.