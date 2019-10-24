На подъезде к Пулково тормозят такси, пробка почти 4 км. Люди опаздывают на рейсы

Пробка длиной почти 4 километра образовалась на подъезде к аэропорту Пулково днём 24 октября. Авиапассажиры опаздывают на рейсы – об этом они пишут и в соцсетях, и в «Яндекс.Навигаторе», и в письмах «Фонтанке».

По словам горожан, на дороге, ведущей к аэропорту, тормозят таксистов. «Перегородили три полосы, – пишут в «Яндекс.Навигаторе». – Всех перестраивают в одну полосу». «Пробка на подъезде к Пулково. Кордон. + 30 минут. Люди с чемоданами бегут на самолёты», – сетуют горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что в городе в настоящее время проходят профилактические рейды «Такси» и «Автобус», не уточнив конкретных мест.





По словам наших читателей, в рейде участвуют и сотрудники транспортной полиции. В пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу «Фонтанке» уточнили, что профилактические мероприятия по нелегальным мигрантам и таксистам проводят комитет транспорта Петербурга, УГИБДД и полиция Московского района. «Наших сотрудников нет», – уточнили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло Пулково, на ближайший час намечены вылеты в Мюнхен, Москву, Берлин, Анталью, Баку, Самару, Уфу.