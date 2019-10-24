В деле о врезавшихся в толпу машинах на Обводном появился подозреваемый. Это перегонщик Киргизбаев

Полиция Петербурга задержала 33-летнего водителя «Фольксвагена Поло» Сухбатулло Киргизбаева по делу о наезде на пешеходов на углу Обводного канала и Лермонтовского проспекта. Ему предъявят обвинение и попробуют арестовать.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области, 24 октября следователь задержал водителя «Поло» в качестве подозреваемого в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью.

«Он допрошен, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение по части 1 статьи 264 УК», – уточнили в пресс-службе.





Авария на перекрестке случилась накануне днем. Киргизбаев, по версии следствия, проехал на красный свет, врезался в «Рено Каптюр» под управлением чиновницы из Ленобласти Надежды Ильиной. Машины вылетели на пешеходный переход и тротуар, давя прохожих.

Киргизбаева с места ДТП не отпустили. Его доставили в 77-й отдел полиции Адмиралтейского УМВД и после проверки документов составили протокол по статье 18.8 КоАП за нарушение миграционных правил. Также выяснилось, что водитель числится в федеральном розыске по делу о даче взятки сотрудникам ГИБДД в Ярославской области.

Медзаключение о получении Ильиной тяжкого вреда здоровью следствие получило сегодня, 24 октября. Пешеходы получили травмы средней степени тяжести.

Сухбатулло Киргизбаев длительное время живет в России и занимается перегоном автомобилей за рубеж.