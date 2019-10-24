Twitter не оправдал ожиданий инвесторов — акции микроблога рухнули на 20%

Twitter опубликовал отчет и прогноз по выручке, которые не устроили инвесторов. Акции микроблога на предторгах Нью-Йоркской фондовой биржи упали почти на 20%.

Соцсеть отчиталась о росте выручки в третьем квартале на 8,7% — до $ 823,7 млн. При ожиданиях аналитиков в $ 876 млн. А прогноз по выручке в четвертом квартале снижен с ожидаемых $ 1,06 млрд до $ 940 млн, сообщает 24 октября Bloomberg.

В результате стоимость акции Twitter в ходе предварительных торгов снизилась на 19,83%.

21 октября соцсеть сообщила об изменении в политике сервиса. В первую очередь ужесточение коснется информации о безопасности людей, а также СМИ, которым придется расплачиваться за недостоверность информации.



