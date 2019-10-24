«Это вносит сумятицу». Медведев требует прекратить маскировать членов «Единой России» под самовыдвиженцев

Через полтора месяца после проведения выборов премьер-министр России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев неожиданно потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов от «партии власти».

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить», – цитирует в четверг, 24 октября, «Интерфакс» слова Медведева, которые он сказал на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ – кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России».

На следующий день после выборов 8 сентября Дмитрий Медведев лично поздравил самовыдвиженца Александра Беглова, который стал четвёртым губернатором современного Петербурга.

«Он (Беглов. – Прим. ред.) самовыдвиженец, но не порывал своих связей с «Единой Россией». Мы также считаем его близким нам человеком», – сказал Дмитрий Медведев в офисе петербургской «Единой России» на Конногвардейском бульваре 9 сентября.





После этого Медведев заявлял, что необходим анализ целесообразности практики маскировки единороссов под «самовыдвиженцев». В сентябре лидер «Единой России» был уверен, что те граждане, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за партию с медведем на логотипе, «за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют», потому что уже идентифицировали его как представителя «Единой России».

Накануне губернаторских выборов в Петербурге, в начале августа, с сайта партии «Единая Россия» была удалена страница с биографией врио губернатора Александра Беглова. Незадолго до удаления информации, во время дебатов с другими кандидатами в губернаторы, чиновник назвал себя единственным из них, кто «не принадлежит ни к одной из партий». Судя по данным кэша поисковиков, до удаления сведений в биографии Беглова отмечалось, что он был членом высшего совета партии и бывшим главой петербургского отделения «Единой России».

В Мосгордуме по итогам выборов 8 сентября, несмотря на отсутствие среди победителей членов «Единой России», была организована фракция этой партии. Члены самой крупной в столичном парламенте фракции шли на выборы как самовыдвиженцы Самовыдвиженцами на последних выборах, в том числе, были и мэр Москвы Сергей Собянин, и президент России Владимир Путин. Комментариев от самых известных «самовыдвиженцев от «Единой России» на инициативу их партийного босса пока не поступало.