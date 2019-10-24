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Бизнес-трибуна
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25.10.2019 11:29
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Двор без машин. Почему паркинг - выбор ответственного жильца

Часто при покупке квартиры люди не задумываются, где хранить свою машину. Гаражи ушли в прошлое, а уровень автомобилизации сейчас достаточно высок. По статистике сегодня машина есть у каждого третьего жителя Петербурга. В итоге дворы новостроек часто превращаются в хаотичную стоянку. Многие застройщики ответственно подходят к построению пространства для жизни и реализуют концепцию «двор без машин», а также проектируют паркинги. Одна из таких компаний – «Строительный трест». Большинство объектов компании проектируются по принципу «машино-место на каждую квартиру».

Двор без машин. Почему паркинг - выбор ответственного жильца

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Однако от новоселов тоже многое зависит – при серьезном отношении к своему будущему жилью, ответственный покупатель позаботится и о месте в паркинге. Мало того, что парковка во дворе создает неудобства для других жителей, это еще и небезопасно для автомобиля. Комплексная покупка квартира плюс машино-место в итоге оправдывает себя. Не нужно кружить в поисках свободного места для парковки после работы, не нужно терпеть заставленный двор, не нужно переживать за сохранность автомобиля на улице. К сожалению, в нашей стране новое мышление и ответственность автовладельца за свое средство передвижения еще только формируются, в то время как за рубежом водитель обязан подумать о паркинге при покупке жилья, а иногда и при покупке самого автомобиля.

Сегодня в городе обеспеченность парковочными местами рассчитывается из норматива в 80 квадратных метров жилой площади на одно машино-место. В Петербурге довольно серьезная нехватка парковочных мест, поэтому они, можно сказать, на вес золота. При этом себестоимость создания одного места для автомобиля может варьироваться от 600 тыс. рублей до 2 млн рублей – в зависимости от типа паркинга.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Именно поэтому стоимость покупки паркингов в объектах «Строительного треста» зависит от типа парковки и класса объекта. В жилом комплексе «Новое Купчино» стоимость парковочного места составляет от 950 тыс. рублей, в ЖК «Архитектор» в Кудрово – от 850 тыс. рублей, а в подземном паркинге ЖК бизнес-класса «Сосновка» на проспекте Тореза цена начинается от 1 млн 315 тыс. рублей. Отметим, что до 31 октября в ЖК «Сосновка» действует акция – при единовременной покупке квартиры и паркинга покупателям предоставляется скидка 3 тысячи рублей с кв. метра, а при покупке квартиры и двух мест в паркинге или одного места и кладовки скидка составит 5 тысяч рублей с кв. метра. Данная акция распространяется на квартиры, расположенные на 1-4 этажах*.

Кроме этого, ситуация с покупкой парковочного места во многом зависит от класса жилья. Несмотря на повышение уровня автомобилизации и ухудшения ситуации с парковками в дворах, не все стремятся приобретать машино-места. Например, покупатели недвижимости комфорт-класса считают более выгодным данную сумму направить на приобретение большей жилой площади или на ремонт будущей квартиры. В бизнес-классе ситуация иная. Здесь для покупателей в порядке вещей единовременно с квартирой приобретать  машино-место в паркинге. При этом, чем выше класс и цена объекта, тем выше спрос на паркинг, и тем больше обеспеченность парковочными местами. 

Многие покупатели сегмента комфорт-класс предпочитают арендовать места в паркингах, и строительные компании идут им навстречу, разрабатывая специальные условия покупки, которые по условиям будут близки к арендной стоимости. Так, например, компания «Строительный трест» разработала программу рассрочек на покупку паркинга на шесть лет (72 месяца) в своих уже сданных ЖК «Невский стиль», ЖК «Золотая середина», «Лиственный». Например, в ЖК «Невский стиль» при первом взносе от 155 000 рублей автовладельцы могут пользоваться собственным паркингом, делая ежемесячные взносы соразмерные арендной плате – от 5 000 руб. В данном случае рассрочка от застройщика позволяет без потерь заменить арендные платежи равнозначной оплатой собственной недвижимости в паркинге.

*Сроки акции: с 07.08.2019г по 31.10.2019г. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте https://www.stroytrest.spb.ru/ или по тел. +7 (812) 331-2000.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/


 

 

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