Россиянин засудил соседку за курение на балконе: в ход пошли видеозапись и жена

Жительницу города Снежинска из Челябинской области оштрафовали за курение на балконе. В суд обратился сосед, который снимал на видео клубы дыма и нашел железного свидетеля.

Как пишет 74.ru, сосед в суде заявил, что не может даже проветрить квартиру из-за вредных пристрастий соседки, которая живет на этаж ниже. И попросил запретить соседям курение табака в лоджии квартиры и взыскать с них 10 тысяч рублей морального вреда.

И хоть соседка и пыталась свалить вину на своего мужа и гостей, но это не помогло. В доказательство мужчина предоставил сделанные им видеозаписи. Выступала в суде в качестве свидетеля и его жена. В итоге суд удовлетворил требования частично. Нормы, запрещающей курение на балконе занимаемой квартиры, закон не содержит, а за курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность поэтому теперь ответчица должна будет компенсировать мужчине моральный вред, но сумма снижена до трёх тысяч рублей.

Как писала «Фонтанка», в конце сентября на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изначально, по комментарию МЧС, под открытый огонь попадало и само по себе курение на балконе. Но после широкого резонанса ведомство изменило угол зрения до пожара, вызванного курением. Первым был оштрафован как раз неосторожный курильщик-поджигатель из Ставрополя.



