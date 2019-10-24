Смольный поднял тарифы на пользование платными парковками в 2020 году. На 5 рублей

За час пользования платным парковочным местом в 2020 году петербуржцы должны будут заплатить 122 рубля 98 копеек. В текущем году тариф составляет 119 рублей 25 копеек.

Постановление правительства опубликовано на сайте Смольного 24 октября. Речь идет о максимальном размере оплаты для парковок, находящихся на региональных дорогах общего пользования, частные в эту категорию не входят. Для мотоциклистов час подорожает с 35,48 до 36,89 рубля, для прочих категорий — со 177,42 до 184,46.

Ранее в Смольном сообщили, что достигли принципиальной договоренности с ГУ МВД по поводу передачи данных водителей, что должно позволить выставлять штраф за неоплату парковки в центре города. Однако соответствующее соглашение до сих пор не подписано. Пока что чиновники не могут штрафовать автовладельцев, бюджет, таким образом, недополучил около 2 млрд рублей.



