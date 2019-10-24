Посадивший судно на мель пьяный российский капитан отделался в Швеции штрафом

Шведский суд решил отпустить из-под стражи капитана корабля Baltic Carrier, который 25 сентября сел на мель у берегов королевства.

«Он был приговорен судом за употребление алкоголя на борту и халатность при управлении судном к штрафу в размере 5 тысяч шведских крон (чуть более 33 тысяч рублей. — Прим. ред.)», – цитирует 24 октября решение суда ТАСС.

При этом российскому моряку зачли 29 дней, проведенных под стражей, поэтому штраф выплачивать ему уже не нужно. Теперь капитан сможет вернуться в Россию.

Ранее россиянин «фактически подтвердил», что выпил пива перед управлением грузовым судном под флагом Гибралтара, которое 25 сентября село на мель у шведского города Линчёпинг. На борту 82-метрового судна водоизмещением 3110 тонн находились семь членов экипажа, из которых все – граждане России. Никто не пострадал.



