«Морской фасад» удлинит причалы. В следующий этап реконструкции вложат более 200 млн рублей

Будут ли востребованы на Балтике суда-гиганты, бороздящие просторы Средиземного и Карибского морей, в Смольном до конца не уверены. И на всякий случай проектируют ледокол.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Пусть круизный турпоток растет и не столь активно, как раньше, но власти Петербурга не отказываются от масштабных инвестпроектов по расширению и реконструкции портовой инфраструктуры, рассказали руководители АО «Пассажирский порт Морской фасад» и комитета по туризму журналистам 24 октября.

В навигацию 2019 года пассажирский порт Петербурга принял 265 круизных лайнеров, что на пять штук меньше, чем год назад, сообщил генеральный директор «Морского фасада» Вадим Каширин. По поводу уменьшения числа судозаходов топ-менеджер призвал не переживать: сокращение количества лайнеров компенсируется увеличением их размеров. «Это мировая тенденция», – подчеркнул он. В следующем году тренд сохранится, и в Петербург зайдут 258 судов.

Пассажиропоток растет, но уже не такими темпами, как раньше. Так, в навигацию 2019 года Северную столицу посетило 647,6 тысячи круизных туристов, что на 4% больше, чем год назад. Это гораздо больше прогноза, который закладывал порт (625 тысяч человек). Но темпы роста отстают почти в три раза от динамики 2018 года (11%). В 2020 году рост почти остановится. По прогнозу «Морского фасада», Северную столицу посетят 648 тысяч круизных пассажиров.

Помимо «Морского фасада» лайнеры принимают также причалы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта (находятся в федеральной собственности, но сейчас оформляется передача Петербургу). Но их вклад в общий пассажиропоток невелик — около 22 тысяч человек в год.





В «Морском фасаде» предложили несколько объяснений такой тенденции. Помимо уже упомянутого глобального тренда по снижению числа судозаходов, Вадим Каширин посетовал на отсутствие новизны. «Увеличение есть там, где появляются новые маршруты, а на Балтике, к сожалению, ничего особо нового нет», – сказал он. Спрос на Петербург, действительно, растет медленнее общемирового рынка, который за год прибавил 9%, признал коммерческий директор «Морского фасада» Алексей Панфилов. Спрос распределен между четырьмя основными регионами судоходства (Карибский бассейн, Средиземноморье, Азия и Балтика). И его рост носит цикличный характер: сначала лучшую динамику показывает один рынок, потом вперед вырывается другой.

Глава комитета по туризму Евгений Панкевич также не видит поводов для беспокойства: замедление роста круизного потока компенсируется другими видами туризма. Например, конгрессно-выставочного. Подхлестнет спрос и введение электронных виз. По прогнозу Смольного, общее число туристов, посетивших Северную столицу, вырастет в 2019 году на 10%.

Первый заместитель директора «Агентства внешнего транспорта» Евгений Батраков и вовсе призвал гнаться не за количеством, а за качеством. Сейчас круизные туристы проводят в Петербурге в среднем два дня — пока стоит судно. Те, кто начинает и заканчивает круиз в Северной столице, проводит в городе уже четыре дня, а значит оставляет в два раза больше денег. Но таких пассажиров совсем немного — 20 тысяч, хотя по сравнению с прошлым годом цифра увеличилась на 30%.

Но замедление роста круизного потока — вовсе не повод отказываться от масштабных инфраструктурных проектов, считают в Смольном. Скорее наоборот. Так, в конце прошлой недели губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании Морской коллегии при правительстве РФ заявил, что в порту «Морской фасад» необходимо увеличить габариты судоходных путей, выполнить работы по углублению дна и укрепить фарватер. Это нужно, чтобы принимать круизные лайнеры длиной от 340 до 363 метров, пояснил глава города.

Руководители «Морского фасада» поддержали градоначальника. «Круизные операторы стремятся увеличить размеры судов, потому что это дешевле: затраты на одного перевезенного пассажира снижаются. Поэтому все регионы создают инфраструктуру, чтобы такие лайнеры привлекать», – пояснил Алексей Панфилов.

Ранее «Морской фасад» уже вложил 65 млн рублей в увеличение длины 7-го причала. Теперь там могут одновременно швартоваться суда диной 294 и 330 метров. Следующая цель – одновременно принимать суда по 333 метра каждое, сказал Вадим Каширин. На строительство выносных палов сам порт готов выделить 130 млн рублей. Но проект потребует также дноуглубительных работ стоимостью 85 млн рублей, которые должен провести ФГУП «Росморпорт». Сроки данного этапа реконструкции «Морской фасад» не называет, ссылаясь на то, что в этом вопросе зависит от федерального ведомства. Предварительная смета уже составлена и передана в Росморпорт, сказал Каширин.

Но очевидно, что эта программа отстает от целевых показателей, заявленных губернатором. С одной стороны, средиземноморские компании уже оперируют судами 370 метров и рассматривают возможность использования их на Балтике, отметил Вадим Каширин. У Royal Caribean самое большое судно достигает 372 метров. А эта компания обещает кратно увеличить пассажиропоток в нашем регионе в 2021 году, добавил Алексей Панфилов. С другой стороны, уверенности, что суда таких размеров будут частыми гостями в Балтийском море, пока нет.





В ходе Морского совета власти Петербурга также предложили построить собственный ледокол «для обеспечения круглогодичного пассажирского круизного судоходства». Речь идет о судне городской круизной компании, идею которой давно вынашивает Смольный, пояснил глава комитета по туризму Евгений Панкевич.

В «Морском фасаде» обещают представить проект будущего судна, которое создается в партнерстве с ОСК, к декабрю. По данным «Фонтанки», предварительная концепция предполагает строительство корабля вместимостью 2000-2500 пассажиров ледового класса Arc4. Это означает возможность самостоятельного плавания в арктических льдах толщиной до 0,6 м в зимне-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летне-осеннюю.

В начале октября «Морской фасад» объявил конкурс на разработку документации для участия в программе Ростуризма по поддержке туристских кластеров. В закупке говорится о финансовой модели собственного парома. Но, на самом деле, деньги у федеральных властей будут просить именно на инфраструктуру, пояснил Вадим Каширин.

Речь в частности идет, о Центре международного круизного туризма. Проект, анонсированный в 2018 году, предполагал строительство рядом с нынешним терминалом гостиниц, а также конгрессных и концертных площадок. Сумму ожидаемой федеральной поддержки Вадим Каширин не уточнил. Но весь проект Центра ранее оценивался в 2-4 млрд рублей.

Чтобы приступить к строительству, предстоит решить земельный вопрос. Участок, на который претендует «Морской фасад», принадлежит застройщику «Терра Нова», но находится в залоге у «Сбербанка». 1 ноября кредитная организация собиралась выставить на торги права требования по долгам «Терра Нова», но в начале этой недели отозвала лоты. По словам Вадима Каширина, «Морской фасад» все же рассчитывает получить участок до конца года. «Сбербанк одобрил на своей комиссии эту сделку. Решение этого вопроса в бюджете [«Морского Фасада»] на этот год заложено», – сказал он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»