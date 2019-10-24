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24.10.2019 15:13
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Горсуд насторожил привет от смоленских охотников за золотом. Вместе с 113 томами уголовного дела Петербургу досталась граната

Разбор поступивших материалов перестал быть рутинной процедурой в Санкт-Петербургском городском суде 24 октября, когда среди приложенных к уголовному делу вещдоков рассмотрели гранату. 

Автомобили с надписью «Разминирование» на Бассейной улице заметили в начале третьего часа дня, сотрудники в полном обмундировании двигались в сторону канцелярии. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, рабочий процесс в суде не нарушен. 

«В Санкт-Петербургский городской суд поступило по подсудности уголовное дело из Смоленского областного суда. При проверке приложенных вещественных доказательств был обнаружен корпус гранаты», – объяснили в пресс-службе. 

Группу разминирования, судя по наблюдениям очевидцев, в канцелярии ждали с нетерпением. Сотрудники проверили насторожившее доказательство и признали, что это пустой корпус, ничего взрывоопасного в нём нет. 


По информации «Фонтанки», из Смоленска в Петербург переданы 113 томов уголовного дела о серии разбойных нападений, которым на протяжении шести лет подвергались ювелирные магазины в разных регионах страны. 

«Предполагаемые участники банды в период с 2011-го по 2017 год причастны к 15 разбойным нападениям на территории Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областей и города Санкт-Петербурга», – описывали размах на сайте МВД России. В деле десять фигурантов, большинство из которых находятся под арестом, и ущерб в 120 миллионов рублей.

 

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