СМИ: Четверть немцев разделяют антисемитские взгляды

Опрос, проведенный в ФРГ после нападения на синагогу в Галле, показал, что немцы стали чаще разделять утверждения из «классического репертуара антисемитизма», однако многие выразили свое несогласие с ними.

«Каждый четвертый немец разделяет антисемитские взгляды. И 41% заявили, что евреи слишком много говорят о массовом убийстве нацистским режимом», – об этом 24 октября рассказало издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на опрос Всемирного еврейского конгресса.

Исследователи выяснили, что значительная часть опрошенных так или иначе могут подписаться под заявлениями, которые составляют «классический репертуар антисемитизма». Так, 48% заявили, что «евреи более лояльны к Израилю», около 40% не нравятся «частные разговоры о Холокосте», а 26% уверены в «слишком большом влиянии» представителей этой национальности на экономику.

При этом среди немцев растет число тех, кто готов бороться с антисемитизмом. Подавляющее большинство (65%) видят рост антисемитизма в стране, однако связывают это с ростом правых партий.



