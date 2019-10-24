В Архангельске у журналиста арестовали на счету 75,5 млн рублей по делу ФБК

Журналист архангельского портала 29.RU Ярослав Вареник практически остался без средств к существованию — у него арестовали счет в Сбербанке в рамках уголовного дела в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Как пишет издание 24 октября, арест наложен на 75,5 млн рублей, при том, что на карте было всего 44,5 тысячи. Ранее у Вареника дома прошел обыск.

«На руках у меня только 20 тысяч наличными: скоро я уезжаю в отпуск, и это всё, что у меня есть. Государство выступает в виде какого-то гопника: сначала ко мне пришли домой, отжали телефон и жесткий диск, а теперь отняли деньги», — сказал журналист.

Как писала «Фонтанка», в начале августа 2019 года было возбуждено уголовное дело об отмывании ФБК почти миллиарда рублей. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники фонда, а также лица, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Полученные деньги они якобы внесли на счета нескольких банков, а после перевели на расчетные счета ФБК. 9 октября Минюст внес ФБК Навального в список иностранных агентов.



