Новогодний подарок от Госдумы. Депутаты подняли МРОТ

Депутаты Государственной думы поддержали принятие в первом чтении поправки в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда".

Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года 11 280 рублей в месяц составит 850 рублей (рост на 7,5%).

Повышение коснется 3,2 млн работников. На реализацию закона в бюджетном секторе потребуется 20,9 млрд рублей (5,8 млрд рублей для федеральных бюджетников и 20,9 млрд рублей — для региональных).



