Сбежавшего фигуранта дела «Нового величия» заочно арестовали и объявили в розыск. У Гаврилова мог не сработать браслет

Фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который сбежал из-под домашнего ареста и попросил убежища на Украине, заочно арестовали и объявили в розыск.

Как 24 октября сообщает «Медиазона», решение принял Люблинский районный суд Москвы. Ранее информацию об исчезновении Гаврилова подтвердили во ФСИН. О том, что именно он попросил политического убежища в соседней стране и покинул Россию, сообщила координатор юридической службы «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

По информации ТАСС, побег удался, потому что не сработал электронный браслет Гаврилова: службам не поступила информация о его передвижениях, они не знали, что он покинул квартиру.

Сергея Гаврилова и группу молодых людей из Москвы и Московской области задержали весной 2018 года. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие», а также в том, что они якобы планировали «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима». По словам фигурантов дела, это неправда: их подставил провокатор из следственных органов, который встречался с ними и вёл разговоры о политике.



