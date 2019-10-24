На Фонтанке 15 нарядов ДПС следовали за белым «Поло». Стремительного затормозили выстрелом, рулил иностранец с подозрительными правами

Ночная погоня нарушила покой петербуржцев в нескольких районах города. Пятнадцать нарядов ДПС гнали белый «Фольксваген». Преследование завершилось выстрелом.

Видео погони за белым «Фольксвагеном Поло» опубликовали очевидцы в социальных сетях 24 октября. На кадрах запечатлён удирающий по набережной Фонтанки автомобиль, его преследуют три наряда ДПС с включенными мигалками. «А не его ли на Мурманке зажали на обочине с помощью самосвала? Минут 10 назад там проезжал и заметил 4 машины ДПС, а между ними на обочине – белый седан», — пишут очевидцы.

Остановить «Поло» действительно удалось на трассе «Кола», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стремительный автомобиль, лихо нарушающий ПДД, появился в центре Петербурга около 4.25. Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке, добавил скорости и поспешил скрыться. В погоню за ним, по данным «Фонтанки», пустились 15 нарядов ДПС. Затормозить «Фольксваген» удалось с помощью выстрела на 19-м км трассы «Кола». Управлял автомобилем 24-летний приезжий. Его водительское удостоверение выглядело подозрительно, документ отправили на экспертизу. В отношении лихача составлены 12 административных протоколов, в том числе за проезд на красный свет, выезд на встречку, движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам.





Фото: читатель "Фонтанки"

По информации редакции, «Поло» принадлежит ООО «Шаг-Продукт», которое специализируется на розничной торговле пищевыми продуктами. В 2019 году за машиной числится один штраф, он выписан на 21-летнего гражданина Узбекистана.