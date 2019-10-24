Орлица разоряет сибирских орнитологов сотнями дорогущих СМС с помойки в Иране

Степная орлица Мин из Хакасии после лета в Казахстане отправилась не в Россию, как рассчитывали следующие за ней сибирские ученые, а на помойку в Иран. И теперь датчик, закрепленный на птице, бомбардирует их очень недешёвыми СМС-сообщениями из роуминга.

Как пишет НГС 24 октября, датчик орлицы с заданной частотой связывается со спутниками системы GPS, получает координаты, записывает их во внутреннюю память, а затем собирает в СМС, которые получают учёные, как только птица оказывается в зоне действия сети. Но Мина, проведшая это лето в Казахстане вне зоны действия мобильных операторов, умудрилась так стремительно выскочить в Иран, что все её летние локации остались неотправленными. И теперь, остановившись на свалке в Иране, она шлёт сотни СМС со своими летними локациями. Каждое обходится в 49 рублей за штуку. Она уже выработала весь коллективный кредит всех 13 орлов, на которых установлены такие же приборы слежения.

Теперь ученые вынуждены собирать деньги на проект в Интернете. При этом с перемещением птицы внутри России проблем нет – национальный и внутрисетевой роуминг официально отменен с 1 июня.



