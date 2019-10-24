Петербурженку в кино 15 минут насиловали рекламой. Впечатление от просмотра было таким сильным, что привело в суд

Петербурженке не удалось отсудить у кинотеатра компенсацию морального вреда за 15 минут рекламы и трейлеров перед мультфильмом. Апелляционную жалобу на решение Московского районного суда рассмотрел 24 октября Петербургский городской суд.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, женщина затаила обиду на ООО «Каро Фильм Менеджмент» после того, как в июле 2018 года посетила сеанс в ТРК «Континент» у станции метро «Звёздная». Дама намеревалась посмотреть в 18:00 мультик «Монстры на каникулах – 3» и была чрезвычайно пунктуальна. В шесть вечера она не увидела на экране начала очередной истории про семейку вампиров, что привело её в сильное волнение, а затем и возмущение. 15 минут она страдала под бесконечные трейлеры и рекламу.

Петербурженка Анна Пронина узнала всё о газировке и подарочных картах «Каро», получила объяснение запрета на съемку в зале и поняла, как действовать при пожаре. Дальше следовали анонсы фильмов «Гринч», «Принцесса и дракон», «Аксель», «Кристофер Робин», «В поисках Йети» и так далее – всего около 10 роликов.

Пронина усмотрела в неверном указании времени начала фильма нарушение прав потребителя. Суд первой инстанции признал незаконными действия ООО «КАРО Фильм Менеджмент» и взыскал в пользу Прониной компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и штраф в размере 250 рублей. Изначально женщина просила 3000.





Решение было обжаловано ответчиком. Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда решение Московского районного суда отменила, в удовлетворении исковых требований Прониной отказала.

На то, что рекламные блоки перед киносеансами становятся всё длиннее, обратили внимание депутаты петербургского Заксобрания. Накануне они в первом чтении одобрили предложение внести в Госдуму законопроект, который ограничивает длительность рекламных роликов перед показом фильмов в кинотеатрах. Впрочем, ограничивает до 20 минут. Но есть и здравое зерно в их предложении – парламентарии хотят обязать кинотеатры указывать в билете реальное время начала фильма.