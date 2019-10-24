У россиян стало меньше денег, но на питание стало уходить больше

Исследовательский холдинг «Ромир» зафиксировал рост трат на питание у среднестатистической российской семьи. Он идет на фоне снижения общих расходов.

В сентябре общие расходы среднестатистической российской семьи составили 65,9 тыс. руб., что на 0,3% больше, чем год назад, но на 6% меньше, чем в прошлом месяце. При этом доля затрат на продукты питания оказалась равна 20,6 тыс. руб., что на 4,4% больше, чем год назад, говорится в опубликованном 24 октября отчете холдинга.

«Мы видим, что общие расходы россиян в прошедшем месяце снизились, при этом расходы на еду немного выросли. Очевидно, что россияне стараются не экономить на еде даже в случае сокращения общих трат», – прокомментировал данные президента «Ромира» Андрей Милехин.

Ранее Росстат впервые за пять лет зафиксировал в России рост реальных доходов населения. Экономисты и бизнес не видят для этого никаких предпосылок, но в правительстве РФ будут довольны отчётом статистиков.



