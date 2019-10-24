После отменённого штрафа в 100 тысяч Цакунов подал иск на 2 млн. Участник акции «Он нам не царь» хочет компенсации за почти год в СИЗО
Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск о моральной компенсации за незаконное уголовное преследование Михаила Цакунова, оправданного по делу о применении насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь». Почти год в СИЗО и ограничение свободы подпиской о невыезде активист оценил в 2 млн рублей. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Павел Ясман.
Как указано в иске (копия есть в распоряжении редакции), один день в следственном изоляторе Цакунов оценил в пять тысяч рублей, за 356 суток набралась сумма в 1,78 млн рублей. Ещё 4,5 месяца действовала подписка о невыезде, за этот вид ограничения свободы Цакунов потребовал взыскать 220 тысяч рублей.
Иск подан к Минфину России, третьей стороной указаны Следственный комитет и прокуратура города. К производству заявление пока не принято, заявили в объединённой пресс-службе судов.
19 сентября суд удовлетворил апелляционную жалобу Цакунова, которую он подал после штрафа в 100 тысяч рублей по делу о сколотом зубе сержанта Александра Сухорукова.
Справка:
В мае Цакунов был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК), которое произошло 5 мая 2018 года. За сколотый зуб сержанта Александра Сухорукова его наказали штрафом в 100 тысяч рублей, освободив от отбытия в связи с содержанием под стражей. До этого активист провел под арестом почти год. Из следственного изолятора его выпустили после того, как процесс деструкции мёртвого зуба признали неопасным вредом и смягчили обвинение с части второй на часть первую статьи 318 УК. За год в изоляции Михаил Цакунов успел жениться и расстаться. От своих взглядов он не отказывается, но желание ходить на протестные акции в ближайшее время едва ли возникнет, рассказал он в интервью «Фонтанке».
«Он нам не царь» — всероссийская акция протеста 5 мая 2018 года, которую организовал Алексей Навальный. Целью было заявлено несогласие с политикой действующей власти. Всего было задержано 1600 человек. В Санкт-Петербурге демонстрантами был перекрыт Невский проспект.