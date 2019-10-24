После отменённого штрафа в 100 тысяч Цакунов подал иск на 2 млн. Участник акции «Он нам не царь» хочет компенсации за почти год в СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск о моральной компенсации за незаконное уголовное преследование Михаила Цакунова, оправданного по делу о применении насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь». Почти год в СИЗО и ограничение свободы подпиской о невыезде активист оценил в 2 млн рублей. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат Павел Ясман.

Как указано в иске (копия есть в распоряжении редакции), один день в следственном изоляторе Цакунов оценил в пять тысяч рублей, за 356 суток набралась сумма в 1,78 млн рублей. Ещё 4,5 месяца действовала подписка о невыезде, за этот вид ограничения свободы Цакунов потребовал взыскать 220 тысяч рублей.

Иск подан к Минфину России, третьей стороной указаны Следственный комитет и прокуратура города. К производству заявление пока не принято, заявили в объединённой пресс-службе судов.

19 сентября суд удовлетворил апелляционную жалобу Цакунова, которую он подал после штрафа в 100 тысяч рублей по делу о сколотом зубе сержанта Александра Сухорукова.



