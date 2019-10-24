Среди нарушителей скорости на ЗСД – водитель, получивший 24 штрафа на 63 тыс. руб. за один день

15 тысяч постановлений, выписанных за превышение скорости на ЗСД за 10 октябрьских дней, не означают, что нарушения совершили 15 тысяч автомобилистов. Некоторые умудрились попадать на камеру по несколько раз в сутки.

Особо отличившихся за первый день контроля оказалось около десяти человек. Они «заработали» штрафов на общую сумму 25-30 тысяч рублей каждый. Об этом «Фонтанке» сообщили 24 октября в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Среди них есть один абсолютный лидер – водитель, которому за день выписано 24 штрафа в целом на 63 тысячи рублей. И возможно, это ещё не всё: в процессе рассмотрения находятся и другие материалы по данному автомобилю.





ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД) начал принимать информацию с камер на ЗСД с 14 октября. К настоящему времени, как уже сообщалось, вынесено более 15,2 тысячи постановлений, и ещё около 2,5 тысячи материалов находятся в процессе рассмотрения.

Статья 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения», по которой штрафуют заснятых камерами нарушителей, предусматривает санкции в виде штрафов от 500 до 5000 рублей (последнее – при повторном превышении на 60 км/ч и более), а также лишения права управления ТС на срок от 4 месяцев до года.