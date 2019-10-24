Президент Конго на встрече с Путиным предложил включить всю Африку в G7

Глава Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди поделился с российским президентом своим видением участия черного континента в мировой политике.

«Африка хочет оставаться над схваткой и не вмешиваться в какие-то мелкие конфликты на мировой арене, вместо этого стать протагонистом нового мирового порядка. Мы считаем, было бы справедливо включить наш континент и в деятельность «семерки», – цитирует 24 октября РИА Новости заявление Чисекеди на сочинском форуме " Россия -Африка"

В клуб крупнейших экономик мира G7 сейчас входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Раньше форум работал в расширенном формате «большой восьмерки», однако Россию из него исключили в 2014 году, после присоединения Крыма. В августе восстановить G8 с участием Москвы предложил президент США Дональд Трамп, а Владимир Путин позитивно воспринял эту идею. Европейские страны, в свою очередь, высказались против. В расширенный формат G20 входит всего одна африканская страна – это ЮАР.



