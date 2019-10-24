«Осталось совсем чуть-чуть». Продолжается сбор средств для участия в ЧМ юных петербургских танцоров с инвалидностью

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ», который оказывает помощь спортсменам с инвалидностью, продолжает сбор средств на поездку юных петербургских танцоров на чемпионат мира по танцам на колясках. Турнир состоится в конце ноября в Германии. В его рамках впервые пройдут состязания среди юниоров.

Петербург будут представлять Дарья Попова и Анастасия Пономарева – участницы ансамбля школы «Динамика». Они могут уверено заявить о себе в этой категории, но бюджетное финансирование поездок на такие соревнования пока невозможно, так как во Всероссийский реестр видов спорта юниорская дисциплина ещё не добавлена.

На помощь пришёл БФ «ТОЧКА ОПОРЫ», который объявил сбор средств. Всего необходимо 292 тысячи рублей для оплаты стартовых взносов, переезда и проживания. Значительную часть суммы уже удалось собрать. «Осталось совсем чуть-чуть, и мы у цели», – сказали «Фонтанке» в Благотворительном фонде.

На данный момент не хватает 52 тысячи рублей. Девушки очень надеются, что неравнодушные петербуржцы помогут им отправиться на эти соревнования.

«Мы будем благодарны за любую поддержку, которую вы сможете оказать. Прошедшие три года выдались очень сложными для российских танцоров на колясках и для всего паралимпийского движения в целом. Нам так важно сейчас, впервые после отмены санкций, отправить всех спортсменов на чемпионат мира», – сказали в Федерации спортивных танцев на колясках.

Уточнить информацию можно у сотрудников фонда по тел.: (812) 983 7221, по электронной почте: info@fondopora.ru (пн-пт, с 9:30 – 18:00). Также можно сделать пожертвование, переведя деньги на расчётный счет БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».