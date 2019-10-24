Социологи: Зеленский начал терять доверие украинцев

Украинские социологи впервые отметили падение рейтинга нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Сейчас главе государства доверяют 66% населения, что на 4% меньше, чем в августе. Причины снижения уровня доверия к главе государства кроются в следующем замере. Согласно результатам опроса, проведенного в течение 19-22 октября 2019, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что оно не изменилось, и 29% – утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% – считают, что ситуация улучшилась, 53% – не увидели сдвигов и 30% – сказали об ухудшении.

На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе украинский Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива публиковал результаты опроса, согласно которым уровень доверия к Зеленскому был 70%.



