Военные США определились со списком потенциальных угроз. Россия не первая

Министр обороны США Марк Эспер перед встречей глав оборонных ведомств стран-членов НАТО рассказал о потенциальных угрозах, для противодействия которым союзу необходимо выделять дополнительные средства.

«CША пытаются перенести фокус своего внимания в Азию. Официальные лица указывают на необходимость увеличения ресурсов и сил в Тихоокеанском регионе по мере роста амбиций Китая», – сообщает 24 октября The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Марка Эспера.

По его словам, Китай в американском списке потенциальных угроз стоит на первом месте, тогда как Россия только на втором. Глава военного ведомства Америки уверен, что эти страны пытаются перекроить мир.

Для противодействия Москве и Пекину Эспер призвал страны НАТО делать более щедрые взносы в общую кассу альянса. Он посетовал на то, что, несмотря на требования президента Дональда Трампа, только 8 стран увеличили свои военные расходы из 29 государств – участников блока.



