Поставщик оборудования для дамбы и «Газпром Арены» открыл под Петербургом завод за 35 млн евро

Петербургское подразделение немецкого производителя приводной техники SEW-EURODRIVE построило под Петербургом завод за 35 млн евро. Производство запустили 24 октября.

Центр приводной техники разместили в массиве Корабсельки Всеволожского района Ленобласти на участке площадью 4,5 га. Компания сообщает о том, что с открытием этого предприятия увеличит производственные и сервисные мощности в три раза.

Также SEW-EURODRIVE в течение трех лет планирует за 15 млн евро построить подобный завод в Новосибирске к январю 2021 года.

«Есть планы по строительству Центра приводной техники на юге России. Расширение сборочных мощностей позволит нам сократить сроки поставок оборудования при сохранении европейского качества, что делает нашу продукцию еще более востребованной», – отметил гендиректор АО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» Владимир Золотарев.





Немецкая компания SEW-EURODRIVE специализируется на производстве и поставках приводов для автомобильной и строительной техники. Она работает в России с 1993 года. Годовой оборот производителя составляет 30 млн евро.

Приводы «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» используются в работе раздвижной крыши и выкатного поля стадиона «Газпром Арена», а также Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.