Дивизион С-400 и «Панцирь-С» ВКС России переброшены в Сербию на учения. Это произошло впервые

Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019». Зенитный ракетный дивизион С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства.

Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В рамках учения дивизион российских С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» будут развернуты на территории сербской авиабазы Батайница и войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО.



