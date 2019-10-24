Дивизион С-400 и «Панцирь-С» ВКС России переброшены в Сербию на учения. Это произошло впервые
Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019». Зенитный ракетный дивизион С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства.
Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
В рамках учения дивизион российских С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» будут развернуты на территории сербской авиабазы Батайница и войдут в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО совместно выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в процессе несения совместного боевого дежурства по ПВО.
Справка:
Российско-сербское учение по ПВО «Славянский щит – 2019» проводится в первый раз и состоит из двух этапов. В ходе учения отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия. Первый этап российско-сербского учения по ПВО «Славянский щит – 2019» прошел в сентябре текущего года на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России в Астраханской области. Второй этап предусмотрен к проведению с 23 по 29 октября 2019 года на территории Республики Сербия.