«Оказалось, фигуранта нет»: ФСИН подтвердила, что Гаврилов из «Нового величия» сбежал из-под домашнего ареста

Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний подтвердили информацию о том, что фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста. Россиянин попросил политического убежища на Украине и, по данным СМИ, уже покинул страну.

«У него был электронный браслет, который следил за его перемещениями. В понедельник рано утром, где-то около семи утра, сработала система оповещения, что нарушена целостность электронного браслета. По адресу, где находился данный арестант, сразу же выехали наши сотрудники. Оказалось, что данного фигуранта на месте нет. Об этом незамедлительно был проинформирован суд, который вёл его дело и за которым он числился», – прокомментировал 24 октября Russia Today замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания.

По словам специалиста, сотрудники сделали всё возможное, то есть сразу же «проинформировали орган, за которым числится данный человек». Решение о том, будет ли Гаврилов объявлен в розыск, принимают судебные органы.

Группу молодых людей задержали в марте 2018 года. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём – части 1,2 статьи 282.1 УК. По версии следствия, целью «Нового величия» было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима». По версии следствия, Гаврилов был «заместителем главы финансового отдела и членом верховного совета» «Нового величия». Общественность считает преследование его и других фигурантов несправедливым, потому как, по словам участников движения, их намеренно подставил провокатор спецслужб. Летом 2018 года из изолятора выпустили Марию Дубовик, а также Анну Павликову. Меру пресечения изменили на домашний арест. В их защиту по стране проходили «Марши матерей», люди выступали против плохого обращения с девушками, у которых начались проблемы со здоровьем.



