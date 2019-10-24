Это Питер, детка. Видеокамера запечатлела, как ребёнка на поводке тащат за велосипедом

Казань и Петербург борются не только за внимание туристов, но и за право быть родиной «мальчика в ошейнике». Ребенок передвигался по городу привязанным к велосипеду и едва не угодил под автомобиль. 24 октября видеозапись эксцентричной прогулки начала изучать полиция Северной столицы.

Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, как на проезжую часть между автомобилями выкатывается процессия из велосипедистки и мальчика на самокате. Транспортировка последнего контролируется поводком, который тянется то ли к шее, то ли к руке ребёнка, но безопасности не гарантирует.

Поребрик стал для самоката непреодолимым препятствием. Мальчик падает, велосипедистка по инерции волочит его по асфальту, но быстро останавливается. Удар об землю, судя по ролику, вышел болезненным: ребёнок поджимает ногу. Женщина спешивается и уходит с проезжей части, пострадавший всё так же «на буксире» хромает за ней.





Запись с видеорегистратора датирована 16 октября, но путешествие по соцсетям начала через пять дней. 21 октября её одновременно выложили в пабликах Петербурга и Казани. В столице Татарстана она пока наделала больше шума. Местные и федеральные СМИ в тот же день рассказали о казанской матери и её не слишком бережном обхождении с сыном. Определиться с географией не удалось, однако местное УГИБДД на всякий случай уже начало проверку, а уполномоченный по правам ребёнка пообещал наказать женщину, пишет «Говорит Москва».

кадр из видео//скриншот страницы сервиса Google.Maps

Петербуржцы свои дворы признали быстро: местом «выгула» стал проезд к проспекту Металлистов, 50. Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, к ним подобных жалоб ранее не поступало. В полиции Северной столицы начали изучать видео.

К 24 октября видео стало практически вирусным и обсуждается везде, где только можно.