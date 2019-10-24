Круизы замедлили рост. Пассажиропоток петербургского порта вырос в 2019 году лишь на 4%

В навигацию 2019 года Пассажирский порт Петербурга принял 647,6 тысяч пассажиров. Об этом 24 октября заявил директор порта «Морской фасад» Вадим Каширин.

По сравнению с прошлым годом поток вырос лишь на 4%. Для сравнения, в навигацию 2018 года, число круизных и паромных туристов увеличилось на 11%.

В 2020 году рост и вовсе остановится. По прогнозу Морского фасада, Северную столицу на лайнерах и паромах посетят 648 тыс. пассажиров.

Число судозаходов даже уменьшается. Так, в 2019 в петербургский порт принял 265 круизных лайнеров, что на 5 меньше, чем год назад. В 2020 их число сократится до 258. Но, как пояснил Вадим Каширин, сокращение числа судов компенсируется увеличением их размеров. «Это мировая тенденция», – сказал он.

Круизных пассажиров обслуживают терминалы «Морского фасада» и «Морского вокзала» на Васильевском острове (находятся под управлением принадлежащего Смольному АО «Пассажирский порт Морской фасад»), а также причалов на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта.



