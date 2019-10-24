Петербургского предпринимателя обвинили в поджоге знакомого. В прошлом он забил приятеля табуреткой

Бизнесмен из Петербурга умело совмещает жизнь в миру и за решёткой. Горожанин начал уголовную карьеру в 15 лет и, кажется, в ней преуспел больше, чем в предпринимательской.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 24 октября, городской суд зарегистрировал уголовное дело 29-летнего Владимира-Дениса Шилли. Его обвиняют в убийстве. По версии следствия, в декабре 2018 года нетрезвый Шилли повздорил с приятелем в квартире на Витебском проспекте, трижды ударил кулаком ему в лицо, затем схватился за бутылку с горючим. Её содержимое он вылил на противника и поджёг спичку. Мужчина погиб в огне. Уголовное дело к производству пока не принято.

28 октября Владимиру-Денису Шилли исполнится 30 лет. К круглой дате он успел накопить пять судимостей. В подростковом возрасте его трижды привлекали к уголовной ответственности за кражи и за разбой. Совершеннолетие Шилли отметил грабежом, за который получил 4 года, но вышел по УДО в 2009-м. Через два года петербуржец забил табуреткой знакомого, который пытался уладить разногласия с ним через суд.

Судя по картотеке СПАРК, Шилли занимается не только уголовными делами, но и предпринимательскими. Он успел поруководить четырьмя компаниями, на данный момент действующей из них является одна. Бизнес специализируется на торговле пищевыми продуктами, в том числе рыбой и моллюсками.



