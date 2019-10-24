Против протестов и трудовых прав. Сотрудники Google обвинили руководство в слежке

Сотрудники Google подозревают, что расширение Chrome используется руководством компании для слежки за попытками сотрудников организовать протесты или обсудить свои трудовые права. Об этом пишут «Ведомости» 24 октября со ссылкой на Bloomberg.

Расширение якобы сообщает руководству о том, что в календаре сотрудника появилось событие, для которого необходимо использование более 10 комнат или которое посетит более 100 человек.

В докладе одного из сотрудников указано, что это «попытка руководства немедленно узнавать о попытках сотрудников выступить организованно».

Google, в свою очередь, уверило СМИ, что все обвинения необоснованны:

«Это всплывающее напоминание о том, что сотрудники должны быть внимательны, добавляя в календарь встречи, предполагающие множество участников».











Решение разработать расширение, заверяют в компании, нужно для избавления от спама.