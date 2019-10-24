Грунтовки под Петербургом станут как в Финляндии. От пыли их пропитывают нефтью

Нефтегравийное покрытие для грунтовок, которое широко используется в Финляндии, испытывают в Ленинградской области.

Как сообщили 24 октября «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета, экспериментальное покрытие уложено на полукилометровом участке дороги «Мельничный ручей – Яблоновка – Приладожское» в Приозерском районе.

Эту технологию финны применяют для увеличения срока службы грунтовых и гравийных трасс с небольшой интенсивностью движения. Дорогу укрепляют, поэтапно пропитывая «подушку» из щебня специальной вяжущей эмульсией, на каждом этапе щебёночное основание уплотняется катками. В итоге получается прочное и ровное покрытие.





Срок службы дороги после нефтегравийной обработки составляет 12-15 лет. При этом снижается количество пыли от грунта летом, а дорога делается «беззвучной», когда по ней едет транспорт.

В течение зимы и весны, с характерными для них перепадами температур, специалисты ГКУ «Ленавтодор» оценят технологию. Следующим летом её планируется использовать на всей сети региональных грунтовых и гравийных дорог области – протяженностью почти 4 тысячи километров.