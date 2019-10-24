На КАД подрезанная цистерна ушла в отбойник. ДТП попало на видео

Нелепое ДТП на КАД зафиксировал видеорегистратор очевидца. Из-за него на некоторое время оказалась заблокирована полоса на двухполосном участке в утренний час пик.

24 октября в 7:50 на КАД перед съездом на Парашютную улицу самосвал подрезал цистерну и уехал, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Чтобы избежать столкновения, «бочка», как видно на записи, приняла вправо и задела отбойник.

Крупного затора в этом месте «Яндекс.Пробки» не зафиксировали. В топ-5 утренних пробок, составленный сервисом, два первых места заняли две другие пробки на кольцевой:





8:33, внешняя сторона КАД, 6, 5 км, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 50 минут.

9:57, внутренняя сторона КАД и Большой Обуховский мост, 6.1 км, от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Пробка продержалась 3 часа. Об этом участке, где затор вызывают ограничения на мосту, «Фонтанка» сегодня уже рассказывала, описывая коллапс в Невском районе.

В целом утром максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженными магистралями стали проспект Славы – Народная улица к Московскому (8 баллов), Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (8 баллов), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (7 баллов). Сейчас в городе «жёлтые» 4 балла.