ЖК «Образцовые кварталы» идут навстречу

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Специалисты отдела продаж малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» провели консультации для клиентов банка-партнёра. Акция прошла в новом отделении АО «Газпромбанк» в Московском районе.

Что предлагает рынок малоэтажного жилья в Пушкинском районе? Какие документы понадобятся при оформлении ипотеки? Как согласовать новостройку с банком? Возможно ли использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса? На эти и другие вопросы ответили представители застройщика совместно со специалистами банка.

Строительная компания ООО «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории вдоль Петербургского шоссе на подъезде к городу Пушкину. Новый престижный микрорайон площадью 316 га получил название «На Царскосельских холмах». Уже построены и сданы четыре первых комфортабельных жилых комплекса, готовятся к вводу в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Рядом развивается социальная инфраструктура, формируется общественно-деловая зона. «Образцовые кварталы» отличает высокое качество строительства, индивидуальное отопление, бесшумные швейцарские лифты и современные эргономичные планировки. Объекты застройщика аккредитованы двенадцатью банками из числа лидеров ипотечного кредитования. Дома сдаются с опережением графика, а применяемые материалы и технологии соответствуют высоким европейским стандартам.

Значительное количество договоров долевого участия и купли-продажи в новостройках заключается с привлечением ипотечных средств. Получить индивидуальную консультацию и подобрать выгодную программу кредитования можно у специалиста ООО «Терминал-Ресурс» по телефону: +7 (812) 7-19-19-19. Отдел продаж застройщика находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с «Образцовыми кварталами»), www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya