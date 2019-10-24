Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА. Теперь российская команда занимает 37-е место, тогда как в предыдущей версии рейтинга располагалась пятью строчками ниже.

NEW #FIFARANKING



??? Belgium stay No1

??? Kosovo reach best ever Ranking

???? Nicaragua, South Sudan make big leapshttps://t.co/4WYcHU8sFz — FIFA.com (@FIFAcom) 24. Oktober 2019

Прогрессу российской национальной команды в рейтинге способствовало ее успешное выступление в отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года. 10 октября россияне разгромили сборную Шотландии (4:0), 13 октября – команду Кипра (5:0).

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии. Вслед за ней в первой десятке располагаются Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Испания, Аргентина, Колумбия.



