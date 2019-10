Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА. Теперь российская команда занимает 37-е место, тогда как в предыдущей версии рейтинга располагалась пятью строчками ниже.

