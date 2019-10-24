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Строительство
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24.10.2019 12:03
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Вторая очередь ЖК «Город мастеров» введена в эксплуатацию

Вторая очередь ЖК «Город мастеров» введена в эксплуатацию

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

ООО «Норд Вэй», входящее в объединение «Строительный трест» подучило разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», расположенного в Калининграде, в пос. Большое Исаково, в 20 минутах от центра города.

Вторая очередь ЖК «Город мастеров» состоит из четырех шестиэтажных домов, общая жилая площадь которых составила более 12,8 тысяч кв. метров. Также были сданы две надземные автостоянки открытого типа с навесами площадью 278 кв. метров. Дома получили милицейские адреса: Калининградская обл., Гурьевский городской район, пос. Большое Исаково, ул. Уютная, д. 7, 8, 9. 10. Отметим, что всем домам второй очереди присвоен класс энергоэффективности А+ (очень высокий).

В четырех сданных домах расположено 235 квартир. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Площадь квартир варьируется от 40 до 92 кв. метров. Планировки квартир в домах созданы с вниманием к потребностям и желанием будущих жильцов: популярный евроформат с кухнями-гостиными, уютные лоджии с остеклением в пол, просторные ванные комнаты. Кроме того, стоит отметить, что в жилом комплексе не запроектированы студии, как и во всех проектах компании «Строительный трест». На первых этажах и домов разместятся офисы и магазины.

Во дворах комплекса организована благоустроенная и комфортная среда. Территория зонирована, выполнено оригинальное озеленение и наружное освещение. Создана площадка для командных видов спорта, для детей оборудованы современные игровые площадки. Для автомобилей отдельно оборудованы парковочные места под навесами, а для любителей покататься на велосипеде проложены велодорожки и организованы велопарковки.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

В непосредственной близости от ЖК «Город мастеров» расположен детский сад на 320 мест, а также передовое учебное заведение – «Школа будущего» с бассейном, кадетским классом и музеем народных традиций. В этом году на Московском проспекте, на выезде из города, была открыта современная общеобразовательная школа с бассейном на 1700 учеников.

Стоимость квадратного метра в проекте начинается от 41 500 рублей. Для покупателей квартир второй очереди проекта действует рассрочка от застройщика. Что касается покупки в ипотеку, на сегодняшний день комплекс аккредитован семью банками.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      24.10.2019 12:03

      Вторая очередь ЖК «Город мастеров» введена в эксплуатацию

      ООО «Норд Вэй», входящее в объединение «Строительный трест» подучило разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», расположенного в Калининграде, в пос. Большое Исаково, в 20 минутах от центра города.
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