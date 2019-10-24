«Левада-центр»: Церковь теряет доверие россиян. В тройке лидеров армия, ФСБ и президент

Традиционные «скрепы» в виде религиозных организаций заметно теряют в доверии россиян. Если в 2018 году церковь «вполне заслуживала» доверия у каждого второго гражданина (48%), то сегодня лишь четверо из десяти доверяют религиозным организациям – 40%. При этом количество тех, кто считает церковь «не вполне заслуживающей» доверия, за год выросло сразу на 5%. Сегодня так отвечает уже каждый четвёртый россиянин (24%). Количество тех, кто уверен, что религиозные деятели «совсем не заслуживают» доверия, выросло с 18% до 22%. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает социологическая служба «Левада-центр».

В тройке лидеров — армия, президент и ФСБ. Но и у них наблюдается снижение доверия. Сегодня ведомству Сергея Шойгу «вполне доверяют» 63% респондентов. Год назад их было 66%. Не вполне заслуживают доверия военные у 20% россиян. В 2018 году так ответили 18% граждан. ФСБ за год потеряла 2% в доверии населения – 48%. На те же 2 % выросло количество тех, кто считает, что ведомству Александра Бортникова не вполне можно доверять. Полный отказ в доверии армии и ФСБ остался неизменным. 10% и 14% соответственно.

Президенту России граждане за год стали доверять, напротив, больше. Сегодня он вполне заслуживает доверия у 60% респондентов. Год назад было 58%. На те же 2% упало количество тех, кто считает, что Владимир Путин доверия заслуживает не вполне, – 25%.





В то же время на 1% выросло число тех, кто уверен, что президент «совсем не заслуживает доверия». Так ответил каждый седьмой участник исследования «Левада-центра» – 14%.

Суд, прокуратура, правительство, Госдума и Совет Федерации сохранили прежние уровни доверия. В среднем им доверяет каждый четвёртый россиянин.

Российские банки, СМИ и благотворительные организации потеряли в доверии граждан 3%, 4% и 5% соответственно. Банкам доверяет сегодня лишь каждый четвёртый человек (22%), телевидению лишь 27% населения, благотворителям – каждый третий (31%).

Опрос был проведён 26 сентября – 2 октября 2019 года среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. АНО «Левада-центр» принудительно внесена в список «иностранных агентов» Минюста.

Весной 2019 года «Левада-центр» сообщал о падении рейтингов президента, армии и ФСБ как основных «социальных институтов».