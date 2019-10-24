СМИ сообщают о дополнительной переброске российских военных в Сирию. Ранее Шойгу заверял, что людей «достаточно»
Российское Министерство обороны может отправить в арабскую республику дополнительно два батальона военной полиции «в свете новых задач». Эта новость появилась через несколько дней после заявления Сергея Шойгу о том, что российского контингента, скорее всего, хватит для выполнения патрульных работ.
«В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы военной техники», – об этом 24 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в военном ведомстве.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «по задачам сегодняшнего дня, их [российских военных в Сирии] достаточно». При этом генерал армии уточнил, что потребуется «дополнительная техника для патрулирования», а также стоит оценить необходимость в подкреплении.
По итогам встречи президентов Турции и России в Сочи, которые Владимир Путин назвал «судьбоносными», был принят меморандум по ситуации в САР. Согласно одному из пунктов этого документа, после вывода курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы начнется российско-турецкое патрулирование.
О сути достигнутых между президентами России и Турции договорённостей «Фонтанке» рассказала руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская .
Справка:
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».
15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Под санкции попали глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. 23 октября Турция официально заявила о прекращении операции "Источник мира".