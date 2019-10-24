Самый трагичный день на дорогах Петербурга с конца июля: ДТП погубили двух водителей и двух пешеходов

В среду, 23 октября, в Петербурге и Ленинградской области зафиксировали 493 ДТП. Аварии на петербургских дорогах унесли четыре жизни – настолько тяжелых последствий в городе не наблюдалось уже несколько месяцев.

Как сообщает 24 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за минувшую среду произошло 426 дорожных аварий. В 23-х случаях были пострадавшие: травмы получили 27 человек, включая троих детей. Три аварии стали смертельными, в них погибли двое водителей и двое пешеходов.

Самые тяжелые последствия были у столкновения трех автомобилей на проспекте Народного Ополчения. Мужчина на Ford Mondeo выехал на «встречку» и столкнулся с Ford Fiesta, а тот от удара – с LADA Largus. В результате женщина-водитель «Фиесты» погибла на месте, а водитель «Мондео» – в скорой. Серьезное ДТП произошло также на перекрестке набережной Обводного канала с Лермонтовским проспектом: автомобили Volkswagen Polo и Renault Kapture столкнулись и отлетели прямо в пешеходов. Пострадали 8 человек, но обошлось без жертв.

А вот еще два ДТП с пешеходами закончились трагедией. Утром на еще не открытом участке скоростной трассы М-11 Москва – Петербург «ГАЗель» сбила мужчину, который шел по проезжей части спиной к машине. Несколько часов спустя в Колпино маршрутка на регулируемом пешеходном переходе сбила женщину. Оба пешехода скончались в больницах.





В последний раз подобная смертность за сутки в Петербурге отмечалась в конце июля текущего года. За 25 июля на дорогах города погибли трое, столько же было и двумя днями ранее – 23 июля.

В Ленобласти же за 23 октября произошло 67 дорожных аварий, а пострадавшие были в шести из них. Травмы получили 8 человек, детей среди них нет. Погибших тоже не было.