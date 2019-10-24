Участник дела «Нового величия» Сергей Гаврилов запросил политубежище на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политического убежища на Украине и покинул Россию.

Как 24 октября пишет РИА Новости со ссылкой на информацию координатора юридической службы «ОВД-Инфо» Аллу Фролову, Гаврилов, находящийся под домашним арестом, обратился в погранслужбу Украины на контрольно-пропускном пункте в Черниговской области и попросил убежища несколькими днями ранее, об этом стало известно 22 октября. Ранее имя россиянина не разглашалось.

Участников дела «Нового величия» обвиняют в том, что они создали экстремистское сообщество и хотели захватить власть в стране. По версии следствия, Сергей Гаврилов был «заместителем главы финансового отдела и членом верховного совета» «Нового величия». Правозащитники не считают преследование справедливым: по мнению общественности и словам самих обвиняемых, идею создать запрещённое сообщество и говорить о политике им подсказал внедрённый провокатор спецслужб, который возглавил «финансовый отдел движения».

17 октября два фигуранта дела, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, порезали вены в зале суда. После случившегося в столичном конвойном полку МВД должна пройти служебная проверка.



